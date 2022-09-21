شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الإعلام العربى عليه التحدث بلغة واحدة لمواجهة التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإعلام العربي عليه التحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، وطرح القضايا المختلفة على الشعوب يجب أن يتم بشكل عميق وموضوعى ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي العربى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس السيسى شدد على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

خلال اجتماع الرئيس بوزراء الاعلام العرب



اجتماع الرئيس بوزراء الاعلام العرب