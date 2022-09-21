شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستمع للمتخصصين بالمؤتمر الاقتصادى للوصول لاستراتيجية اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مجددا الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية وحرصه على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في الدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بملف الملكية الفكرية، إدراكاً لما تقوم به الملكية الفكرية في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيقِ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي في ظل حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع المنظمة العالمية المتخصصة في هذا المجال وكافة المنظمات الأخرى المعنية بالأمر.

ثم انتقل رئيس الوزراء لملف آخر من الملفات المهمة التي تتصدر أجندة عمل الحكومة في الوقت الراهن، والمتمثل في الترتيبات التي تجرى حاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلـّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الإطار إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من السيد محافظ البنك المركزي، ومع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أجل التوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية لمناقشة تلك المحاور التي نحرص عند صياغتها على أن يكون هناك حوار بنّـاء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خلال المؤتمر، لكي نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر.

وفي أثناء ذلك، استعرض رئيس الوزراء مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف من عقد هذا المؤتمر عرض الجهود التي تقوم بها للتعامل مع التحديات الراهنة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادي، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع مختلف تلك التحديات.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة لـ أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، على توليه منصبه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، كما توجه بالشكر للواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه المسئولية.