الرئيس السيسى لوزراء الإعلام العرب: القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس السيسى شدد على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

وأكد الرئيس السيسى، أن التحريض على التدمير ليس بالرسالة الحضارية لبناء الأمم، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والهدم، لأن رسالة الدين هي التعمير والسلام والتنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب، في إطار مجال حضاري آمن.