شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يدعو الجيش إلى الاستعداد للمشاركة فى أعمال قتالية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد لأعمال قتالية حقيقية".

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أرسل مثل هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والاصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.

وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.