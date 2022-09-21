"المعلم أنهى حياة صبيه".. تفاصيل التحقيق في مقتل عامل داخل مخزن خردة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل عامل على يد صاحب مخزن خردة في 6 أكتوبر، لاعتقاده سرقته 20 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق..

وارتكاب المتهم للجريمة أكد أنه بدأ فى الاعتداء على المجني عليه بالضرب وتعذيبه في محاولة لإجباره على الإدلاء عن مكان إخفاء مبلغ 20 ألف جنيه استولى عليه من إيراد المخزن، إلا أن الضحية رفض الاستجابة له، فواصل الاعتداء عليه حتى فوجىء بوفاته.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، بل رغب في إجباره على إعادة المبلغ له، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، في مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجني عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي كشف عن قتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده سرقته 20 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.