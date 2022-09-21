ضبط شخص بالدقهلية لتزويره محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لتزويره المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك متخذاً من مسكنه المشار إليه وكراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم شعار الجمهورية مقلد لإحدى الجهات الحكومية – مجموعة من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.