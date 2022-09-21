ضبط المتهم بالسرقة من داخل مسكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه، وسرقة (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول) من داخلها.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.