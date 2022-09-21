ضبط شخصين بحوزتهما 25 كيلو حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتي "القليوبية- الفيوم") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
ضُبط بحوزة المتهمان (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.