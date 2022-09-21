علقوا لها الرمانة.. تجديد حبس 4 من أسرة واحدة قتلوا ابنتهم بسبب سلوكها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثالثة حبس 4 متهمين "الأب ونجل عمه و2 من أشقاء الفتاة"، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تكبيلها وإلقاءها بإحدى الترع بمنشأة القناطر.

المتهمون هم، والد الفتاة ويدعى "راضي محفوظ" ونجل عمه "رجب" وأشقاء الفتاة هاني وكريم.

وأشار المتهمون إلى أن نجلتهم تدعى "هبة" تبلغ من العمر 18 عامًا، وكانت دائمة الهروب من المنزل، وكنا دائما نحرر محاضر تغيب لها ونبحث عنها، حتى عندما عادت آخر مرة، اكتشفنا أنها اقامت علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.

وأكد المتهمون عندما علمنا أنها أصبحت ليست عذراء، بحثنا عن هذا الشاب، وأجبرناه يتزوجها عرفيًا، لعدم بلوغها السن القانوني كان وقتها عندها 17 سنة، بالرغم من ذلك كانت تهرب أيضًا من المنزل بعد زواجها.

وأضاف الأب في اعترافاته، أن في آخر مرة هربت إلى خالتها، فقررت التخلص منها لإنها جابتلنا العار، فذهبت أنا وشقيقيها هاني وكريم إلى منزل خالتها القاطن بمنطقة الجيزة، وأخذناها في هذا التوقيت جاء إلينا نجل عمي رجب ليساعدنا، فضربناها ضربًا كثيرًا، ثم قمنا بربطها بالحبال بجسدها وقدميها وألقناها بالترعة وثبتنا بجثتها حجرين حتى لا تطفوا على الماء.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة دائمة الهروب من المنزل، وعندما عادت للمنزل في المرة الأخيرة، اكتشفوا أن الفتاة كانت على علاقة غير شرعية بالفتاة

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة سيدة في ترعة المنصورية، دائرة مركز منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة سيدة مقيدة بحبل، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، كما عثر على حجرين مربوطين بالجثة استخدمهما مرتكب الجريمة لمنع الجثة من الطفو.

اللازمة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الضحية، ومرتكبي الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.