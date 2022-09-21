بالتعاون مع الاتحاد المصري.. ُوزارة الداخلیة تنظم بطولة الفروسیة للموسم الصیفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلیة بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسیة، بطولة الفروسیة للموسم الصیفي 2021 -2022"لقفز الحواجز" والتي أُقیمت على مدار 3 أیام على ملاعب وادي الفروسیة التابع للوزارة والذي یعُد صرحا ریاضيا یدعم الریادة المصریة في ریاضة الفروسیة، بمشاركة 130 فارساً في ریاضة قفز الحواجز بارتفاعاتھا المتدرجة.

ویُعد تنظیم البطولة على ملاعب وادي الفروسیة المجھزة لقفز الموانع، انعكاساً لما تولیھ وزارة الداخلیة من اھتمام بالغ بریاضة الفروسیة حیث قامت بتجھیز وادي الفروسیة استقبال كافة المنافسات "المحلیة والدولیة"، وتزویده بأحدث الوسائل وباسطبلات ذات سعة كبیرة للخیول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإیوائھا تستوعب أعداد كبیرة منھا.

كما نظمت البطولة فندق مجھز لإقامة اللاعبین خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبیة وأطقم الطب البیطري لتقدیم الرعایة الطبیة للمتنافسین وأیضاً لرعایة الخیول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتھیئتھ من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب لیستقبل المنافسات لیلاً .

وفي ختام الفعالیات تم توزیع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالیھ لیكون ختاماً ناجحاً لنھائي البطولة.

ومن جانبھم أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسیة وتجھیزه وفقاً للمواصفات القیاسیة العالمیة وتزوید الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولیاً بما یؤھلھا لاستقبال كافة المنافسات الدولیة في ریاضة الفروسیة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلیة على توفیر كافة أشكال الدعم والمساندة للریاضة والریاضیین وإیماناً بالنھوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الریاضیة المختلفة، لاسیما ریاضة الفروسیة.