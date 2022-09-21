أبرزها حجب سلع.. ضبط 1715 قضية تموينية متنوعة في يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1715 قضية تموينية متنوعة من بينها:- ضبط 3 قضايا حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (21.160 طن "أرز – سكر" – 138500 عبوة سجائر – 3925 عبوة معسل – 71750 قطعة) و(486) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (65.300 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف - دهانات" -57.850 طن "أسمنت" – 4 طن "حديد تسليح" – 5760 عبوة "مقرمشات – عصائر – تونة – مكرونة – جبن" – 13320 قطعة مستلزمات طبية أدوات كهربائية - 1745 عبوة سجائر).

كما ضبطت أجهزة الأمن 716 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف" - 133 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 156 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 57 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 56 قضية توقف عن الإنتاج – 292 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات (82.700 طن دقيق بلدي مدعم)، وضبط 31 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.