الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء: منظومة الملكية الفكرية تلعب دورا فى دفع عجلة التنمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منظومة الملكية الفكرية تلعب دورا فى دفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توطيد دعائم المنظومة الفكرية فى مصر ، مؤكدا أن منظومة الملكية الفكرية لها دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ،  الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا