رئيس الوزراء يوقع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

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القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأعرب دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية الملكية الفكرية، عن سعادته البالغة بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، قائلا: "أشعر بعظيم الفخر أن أرى مصر تقوم باطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، حيث بذلت القاهرة مساع عديدة في ذلك وأيضا انضم إليها عدد من الدول النامية الأخرى"، مشيرا إلى أن هناك بعض من الدول النامية والأقل نموا أصبحت تنظر إلى حماية الملكية الفكرية كأحد الأذرع القوية لها.

وأضاف مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء وسفراء الدول، أن المصريين يستطيعون أن ينتقلوا بصناعاتهم عبر الدول والمناطق المختلفة ، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة لمصر ، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها بما يتسق مع أفكار وطموحات المصريين.