شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نسعى لسرعة تغيير مستوى نظافة الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مراسم توقيع محافظة الإسكندرية وإحدى شركات الخدمات البيئية الحديثة على عقد تقديم خدمات الجمع والكنس والغسيل الآلى ونظافة الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة ونقلها للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها للمدفن الصحى الآمن وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحى بمدينة الحمام .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في كافة محافظات الجمهورية، ورفع مستوى النظافة والذى يعكس صورة مصر عالمياً خصوصاً ونحن على مشارف مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لمحافظة الإسكندرية - عروس البحر المتوسط - باعتبارها وجهة سياحية واستثمارية بارزة في مصر، وتشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات والقطاعات، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة وعمليات التشغيل، كما تعمل الحكومة بوزارتها المعنية في المنظومة، وعلي رأسها وزارة البيئة بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن منظومة إدارة المخلفات التى تنتهجها الوزارة اعتمدت على عدة محاور رئيسية تعمل بالتوازي كان أهمها رفع التراكمات من كافة الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير وكذا المدافن الصحية الآمنة بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بكافة المحافظات ، بالإضافة إلى تمويل عقود التشغيل الخاص بعمليات الجمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة .

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى نظافة الشارع المصري بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً تقديم كل الدعم لمحافظة الاسكندرية والشركة لتنفيذ بنود التعاقد في أفضل صورة ممكنة بما يحقق في النهاية هدف الحكومة في تحسين مستوي النظافة.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، الشركة ببذل أقصي الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة بما يساهم في أن تكون الاسكندرية نموذجاً في مستوى النظافة ونجاح منظومة المخلفات وتحقيق أهدافها عَلِي أرض الواقع ، كما طلب الوزير من الشركة بضرورة إعطاء صورة جيدة خلال الفترة القادمة عن شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات البلدية الصلبة .

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إن البروتوكول يأتي في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة بالإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات ، كما يعد البروتوكول إضافة جديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن العديد من المميزات على رأسها؛ إدخال النطاق الإداري والجغرافي بكافة أنحاء محافظة الإسكندرية، وإدخال خدمة النظافة للقرى والنجوع والعزب بنطاق المحافظة، وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، وتفعيل خدمات الكنس والغسيل الآلي والتجريف بمحور المحمودية، وأعمال تأهيل وتطوير المحطات الوسيطة بالزياتين ومحرم بك، وأعمال تطوير المدفن الصحي بالحمام.

وأكد محافظ الإسكندرية أننا حرصنا على استحداث منظومة جديدة للنظافة وما يتخللها من استخدام أفضل تقنيات وأساليب الجمع والتخلص الآمن من المخلفات لأحداث نسبة رضا كبيرة لدى المواطنين، وكذلك تحديث وتطوير منظومة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والمخلفات الطبية.