موعد انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنتهي وزارة التنمية المحلية من تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية يوم 29 سبتمبر الجاري.

الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كانت بدأت الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من السبت 13 أغسطس الماضي وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 على 3 مراحل.

نتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ 20

حتى أمس الثلاثاء نجحت المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية للموجة 20 لإزالة التعديات يوم 9 سبتمبر الجاري في إزالة 2874 مبنى مخالف على مساحة 445,8 ألف متر و514 حالة تعد على مساحة 1687 فدانا.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن جهود محافظة الشرقية أسفرت عن إزالة 572 مبنى على مساحة 115,7 ألف متر مربع، و145 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 458 فدانا.

وأزالت محافظة البحيرة 372 مبنى على مساحة 47,4 ألف متر مربع، ونجحت الأجهزة التنفيذية في أسيوط في إزالة 325 مبنى على مساحة 17,8 ألف متر مربع و49 حالة تعد على أراض زراعية.

كما أزالت محافظة السويس 199 مبنى على مساحة 13,5 ألف متر مربع، وأزالت محافظة قنا 175 مبنى على مساحة 48,4 ألف متر إضافة الى 15 حالة تعد على 25 فدانا.

ونجحت محافظة الجيزة في إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدانا، وهدم 94 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع، وفي محافظة القاهرة تم هدم 14 مبنى على مساحة 25,4 ألف متر مربع.