أمطار الأربعاء.. طقس آخر 48 ساعة في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال آخر 48 ساعة في فصل الصيف 2022.

وبحسب الحسابات الفلكية ينتهي فصل الصيف 2022 فلكيا يوم 22 سبتمبر الجاري وهو ما يوافق الخميس المقبل، ليبدأ فصل الخريف بشكل رسمي اعتبارا من يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

وأشارت الهيئة إلى أنه توجد الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فرض أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة آخر 48 ساعة في فصل الصيف

الأربعاء 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى (العظمى 32 - المحسوسة 34).

- السواحل الشمالية (العظمى 30 - المحسوسة 33).

- جنوب سيناء (العظمى 34 - المحسوسة 36).

- شمال الصعيد (العظمى 34 - المحسوسة 36).

- جنوب الصعيد (العظمى 37 - المحسوسة 38).

الخميس 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى (العظمى 34 - المحسوسة 36).

- السواحل الشمالية (العظمى 31 - المحسوسة 33).

- جنوب سيناء (العظمى 35 - المحسوسة 38).

- شمال الصعيد (العظمى 37 - المحسوسة 38).

- جنوب الصعيد (العظمى 39 - المحسوسة 40).