شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معايير تجعل الملابس صديقة للبيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1-هناك معايير عالمية للمنسوجات العضوية ، تم وضعها والاتفاق عليها، وهى مرتبطة بمراحل الانتاج ، والحصول على شهادة عضوية لكل مرحلة بحيث يمكن تسميته بانه منسوج عضوى.
2-دائما ما يتحدد حجم التأثير البيئي للمنسوجات العضوية، عن طريق كيفية زراعتها وتصنيعها ، ودائما ما تكون المنسوجات العضوية لها تأثير أقل على البيئة، عن غيرها من الأقمشة التقليدية حتى وان كانت مصنوعة من مواد طبيعية.
3-ان يكون تم تصنعها بنسبة 95% من المواظ العضوية .
انه لا يستخدم عند زراعتها مبيدات حشرية مثل الفورمالديهايد والمذيبات والمعادن الثقيلة
4-فى مراحل التصنيع تكون مغزولة ومتماسكة باستخدام مواد طبيعية فقط مثل البارافين والنشا، وفى حال معالجتها بالأمونيا اوبالطريقة الميكانيكية أو الحرارية تكون فقدت احد اهم شروط المنسوجات العضوية.
5-ان يكون تم استخدام الاصباغ الطبيعية خلال مراحل الصباغة دون مواد كيماوية صناعية .
6-ان يكون لدى الشركة التى تصنعها ملف وسجل بيئى معتمد يضم حجم النفايات وطرق التخلص منها والمعالجة.
7-ان تكون الشركة المصنعة ملتزمة بقوانين العمل الخاص بالعمالة وحجمها والاجور والامن الصناعى ولا تلجأ لعمالة الاطفال .