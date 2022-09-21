شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معايير تجعل الملابس صديقة للبيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البعض يقع فى حيرة كبيرة عند شراء ملابسه ، فكثير منا لا يمكنه التفرقة بين الاقمشة والمنسوجات ان كانت طبيعية او صناعية لتعدد انواعها، واختلاف طرق تصنيعها، وهل هذه المنسوجات بيئية ام عدوه للبيئة، خلال هذا التقرير نرصد المعايير الدولية للمنسوجات والمواصفات التى تجعلها صديقة للبيئة.

1-هناك معايير عالمية للمنسوجات العضوية ، تم وضعها والاتفاق عليها، وهى مرتبطة بمراحل الانتاج ، والحصول على شهادة عضوية لكل مرحلة بحيث يمكن تسميته بانه منسوج عضوى.

2-دائما ما يتحدد حجم التأثير البيئي للمنسوجات العضوية، عن طريق كيفية زراعتها وتصنيعها ، ودائما ما تكون المنسوجات العضوية لها تأثير أقل على البيئة، عن غيرها من الأقمشة التقليدية حتى وان كانت مصنوعة من مواد طبيعية.

‏3-ان يكون تم تصنعها بنسبة 95% من المواظ العضوية .

‏ انه لا يستخدم عند زراعتها مبيدات حشرية مثل الفورمالديهايد والمذيبات والمعادن الثقيلة

4-فى مراحل التصنيع تكون مغزولة ومتماسكة باستخدام مواد طبيعية فقط مثل البارافين والنشا، وفى حال معالجتها بالأمونيا اوبالطريقة الميكانيكية أو الحرارية تكون فقدت احد اهم شروط المنسوجات العضوية.

5-ان يكون تم استخدام الاصباغ الطبيعية خلال مراحل الصباغة دون مواد كيماوية صناعية .

6-ان يكون لدى الشركة التى تصنعها ملف وسجل بيئى معتمد يضم حجم النفايات وطرق التخلص منها والمعالجة.

7-ان تكون الشركة المصنعة ملتزمة بقوانين العمل الخاص بالعمالة وحجمها والاجور والامن الصناعى ولا تلجأ لعمالة الاطفال .