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92% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات.

 

وأيد 92% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات.

 


 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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