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شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات.
وأيد 92% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات.