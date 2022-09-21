92% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية

وأيد 92% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة مخصصات إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012