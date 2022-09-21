شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعديل 2262 أتوبيسا لتعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة 1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل الجماعى، وأنها من أولويات الدولة المصرية، خاصة سيارات هيئات النقل العام والتى تعد الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في تقرير حديث لها، أن عدد الأتوبيسات التى يتم تعديلها يبلغ 2262 أتوبيسا على عدة دفعات بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، مؤكدة أنه يتم دخولها الخدمة تباعا، حفاظا على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى، وبما يحقق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها ، وترشيد استهلاك السولار.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، تجرى تعديلات فى أتوبيسات أسطولها لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى مع رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً، لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين، بالتوازى مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة.

وكانت وزارة التنمية المحلية أكدت متابعتها إجراءات تنفيذ بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما مع كل من وزارة الإنتاج الحربى وهيئتى النقل العام بالقاهرة والأسكندرية وإحدى شركات القطاع لتصنيع 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، منهم 70 لهيئة النقل العام بالقاهرة، و40 لهيئة النقل العام بالإسكندرية، ولفتت الوزارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبروتوكولين تبلغ 519 مليون جنيه، وتبلغ التزامات الوزارة منها 330,5 مليون جنيه بنسبة 62,5% من إجمالى التكلفة، وتلتزم هيئا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بسداد باقى التكلفة، وأتاحت الوزارة مبلغ 104,8 مليون جنيه دفعة مقدمة من اجمالى التكلفة بمجرد توقيع البروتوكولين، والأتوبيسات تصنع بالكامل في مصر، وسيخصص جزء مما سيتم توفيره خلال شهرى سبتمبر الحالى وأكتوبر القادم من أتوبيسيات للعمل فى مدينة شرم الشيخ لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، ليكون هذا المؤتمر بداية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر الآمن صديق البيئة .