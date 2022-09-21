طقس 6 أيام مقبلة.. أمطار وحرارة شديدة "خريطة بالظواهر الجوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال 6 أيام مقبلة اعتبارا من الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وحتى يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وتوجد غدا الأربعاء فرض أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.