لشركات السياحة.. اليوم آخر موعد لتوثيق عقود العمرة بتأمين 100 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية لموسم 1444 هجرية، ستكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر الحالي، ولن تقبل أية طلبات توثيق للعقود بعد هذا الموعد.

وأوضحت الغرفة في خطاب موجه إلى الشركات السياحية، أن الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة 1444هـ تقدر بـ 3 آلاف جنيه (إيصال واحد) كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة وشهادة البيانات.

وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع هذا المبلغ بالحساب الآتي: وزارة المالية/ الإدارة المركزية للحسابات المركزية/ الرسوم المقررة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وذلك في البنوك التالية: (البنك الأهلي- بنك مصر- بنك القاهرة) بجميع فروعها التي تقوم بأداء خدمة التمويل الحكومي، حيث ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلا على الشركات المودعة.

وتقوم الشركة بعد إيداع المبالغ بإرفاق إيصالات السداد على موقع وزارة السياحة والآثار واتباع الخطوات الآتية: السياحة الدينية – العمرة خدمات - تسجيل إيصال العمرة وتسجيل البيانات مع اختيار نوع الرسوم).

وأشارت غرفة السياحة، إلى خطاب ضمان العمرة، موضحة أنه في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم والصادر من وزارة السياحة والآثار، يسدد تأمين مؤقت 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبناء عليه يجب على شركة السياحة التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة للموسم الحالي، إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة وزالآثار، بقيمة 100 ألف جنيه لمدة 12 شهرا بغرض تنظيم رحلات العمرة، أو إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة بغرض تنظيم رحلات العمرة.

وتضمن الخطاب الموجه للشركات السياحية، تفعيل عقد العمرة بعد اعتماده من وزارة الحج والعمرة السعودية، بحيث يجب على الشركات السياحية التي أنهت تفعيل عقدها للموسم الحالي 1444 هـ من وزارة الحج والعمرة.. عمل الآتي:

1- ضرورة حصول الشركة المصرية على ما يفيد قيام وزارة الحج والعمرة تفعيل العقد من خلالها وذلك من خلال صورة من شاشة النظام.

2- دمج الصورة المتحصلة من النظام (الدالة على تفعيل العقد من وزارة الحج والعمرة) مع العقد المرسل للوكيل السعودي والمفعل من وزارة الحج والعمرة بملف واحد بصيغة "pdf".

الدخول على البوابة المصرية للعمرة من حساب الشركة ثم الضغط على كلمة (عرض) أمام العقد.

4- تقوم الشركة بإرفاق العقد المدمج بخانة "تحديث بيانات العقد" كما في الصورة المرفقة.

وتهيب غرفة السياحة، بالشركات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء إرفاق العقد حرصا على عدم إرسال مستندات غير صحيحة من جانب الشركات مما سيؤدي إلى تعطل تفعيل العقد على البوابة، على أن يتم تسليم إيصالات الرسوم المذكورة بالبند أولا- بعد رفعها على موقع الوزارة- مع أصل خطاب الضمان أو الشيك مقبول الدفع إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بعد إنهاء الخطوات الواردة بالبند الرابع.

ومن المقرر، انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي المقدسة، مطلع شهر أكتوبر 2022 الموافق 1444 هجرية.

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