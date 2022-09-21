هل تنخفض أسعار العمرة بعد إعلان تذاكر الطيران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحبت شركات السياحة العاملة في موسم الحج والعمرة، بأسعار تذاكر شركة مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية، بشأن العمرة للموسم الجاري والتي تنطلق رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل حتى 13 ديسمبر.

وأكدت الشركات لمصراوي، أن أسعار تذاكر الطيران جاءت معقولة وتساعد على تخفيض أسعار برامج العمرة للموسم الحالي والمقرر انطلاق أولى رحلاتها بعد أيام قليلة.

وقال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية التابع لوزارة السياحة والآثار، وصاحب شركة سياحة، إن الأسعار متزنة في ظل ارتفاع باقي الأسعار الأخرى، ونأمل موسم موفق للجميع.

وتتراوح أسعار تذاكر الطيران عبر خطوط مصر للطيران لموسم العمرة من 6400 إلى 6600 لخط سير "القاهرة/جدة/القاهرة".

تقلل أسعار العمرة

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن الأسعار معقولة، وستساعد على تقليل سعر برامج العمرة، خصوصا عمرة المولد النبوي المقرر انطلاق رحلاتها بعد أيام قليلة.

وأضاف سلطان لمصراوي: لكن تقليل أسعار العمرة لن يكون بشكل كبير، كون أسعار البرامج يحكمها أشياء كثيرة منهم أكيد تذكرة الطيران.

وتتراوح أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - المدينة المنورة/ جدة - القاهرة" بأسعار تتراوح من 6650 إلى 6950 جنيهًا.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن الأسعار معقولة جدا، في ظل ارتفاع سعر الدولار، منوها بأنها جاءت على غرار أسعار العام الماضي رغم الزيادات التي طرأت على الدولار.

ووجه عنبي، الشكر إلى الحكومة، خصوصا شركة مصر للطيران لدعمها تذاكر الطيران، موضحا أن الأسعار قوبلت بالترجاب الكبير من جميع الشركات السياحية العاملة في موسم العمرة.

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