شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختتم الأسبوع الثقافى التاسع بالمساجد فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، الأسبوع الثقافى التاسع والذى انطلق السبت الماضى فى 6 محافظات، ضمن خطة وزارة الأوقاف، للتوسع فى الأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمساجد.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.
وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.