شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختتم الأسبوع الثقافى التاسع بالمساجد فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، الأسبوع الثقافى التاسع والذى انطلق السبت الماضى فى 6 محافظات، ضمن خطة وزارة الأوقاف، للتوسع فى الأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمساجد.

وأطلقت وزارة الأوقاف برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب في عدد من المساجد، يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها فى اليوم الثانى لانطلاقها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.