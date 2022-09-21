شكرا لقرائتكم خبر عن "التغيرات المناخية وصحة الإنسان".. مؤتمر بطب القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الطب بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء مؤتمرا حول التغيرات المناخية وصحة الإنسان" التأثير والمخاطر" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة منال المصرى القائم بعمل عميد طب القاهرة والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة أمل سيد نائب المدير لشئون البيئة.

ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية طب قصر العينى تحت شعار " معا نحو مناخ أفضل لتحسين صحة المريض".

ويشارك في حضور المؤتمر عدد من المتحدثين الأطباء لتناول تأثيرات التغيرات المناخية على صحة الإنسان ووضع عدد من التوصيات لمواجهة التغيرات المناخية بما يضمن توفير حياة صحية للمرضى.