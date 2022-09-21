شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الخريف.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد كما يلى:
- الأربعاء 21 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.
شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.
- الخميس 22 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 33 درجة.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
- الجمعة 23 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
- السبت 24 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 32 درجة.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
- الأحد 25 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 32 درجة.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.