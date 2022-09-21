شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الخريف.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد كما يلى:

- الأربعاء 21 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- الخميس 22 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

- الجمعة 23 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

- السبت 24 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

- الأحد 25 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 32 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.