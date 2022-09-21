بالصور.. ضبط 13 تأشيرة وتقارير طبية مختومة على بياض بحوزة راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا يخفي دفاتر لتقارير طبية عليها خاتم شعار الجمهورية على بياض داخل حقيبة له، وراكبة بحوزتها تاشيرات مزورة وجواز سفر منتهي الصلاحية فور وصولها من اليونان، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكبين.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، تقدم احد الركاب لأنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبه في الصالة الحمراء، وكلفت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على الصالة بمبنى الركاب رقم ٣ مصطفى حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط دفاتر لتقارير طبية لإحدى المستشفيات بهم عدة صفحات أصل وصورة مختومين على "بياض" بخاتم شعار الجمهورية.

وفي الواقعة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اليونانية، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم في راكبة، وكلف إبراهيم حسن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ مصطفى بحر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن ضبط ١٣ تأشيرة لدول إسبانيا وفرنسا والمانيا وكندا، وجواز سفر منتهي الصلاحية بخلاف جواز سفر الراكبة.

ومن جانبه قرر تامر قاسم، مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بينما قام رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بعرض المضبوطات والراكبة على الأجهزة الأمنية بالمطار، وأحال الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الراكبين إلى النيابة.