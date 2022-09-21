بالصور.. حضور جماهيري كبير لعرض كورال "روح الشرق" بملتقى أولادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حاز العرض الذي قدمه كورال "روح الشرق"، التابع لجامعة عين شمس، ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، على إقبال كبير، وشهد حضورا جماهيريا كبيراً في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ويعد هذا الحفل هو العرض الأول لفريق "روح الشرق"، في دار الأوبرا المصرية، ووجه قائد الأوركسترا الشكر لإدارة ملتقى أولادنا، بينما أكدت سهير عبدالقادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا ضرورة دمج بين أولادنا والأوركسترا.

وأقيمت اليوم، ضمن فعاليات اليوم الخامس من ملتقى "أولادنا" الدولي لذوي القدرات الخاصة، عدد من الأنشطة في بعض المواقع مثل دار الأوبرا ومستشفى 75375 وحديقة الأزهر وغيرها من الأماكن.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة مساء الخميس الماضي، وتم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة من ذوي القدرات الخاصة، على رأسهم اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه السفيرة إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، وشيخة القاسمي.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة فرق فنية من ٣٤ دولة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية.