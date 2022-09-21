لص منحوس.. حقيبة سفر تفضح جريمته في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حظ عسر وصدفة غير سارة أوقعتا لصا في شر أعماله. لم يكد ينتهي من سرقة محتويات شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد حتى سقط على بعد خطوات في قبضة مالكتها التي لم تتردد في الاستغاثة بالمارة وإبلاغ الشرطة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا ن شرطة النجدة بتحفظ أهالي الحي الت11 بمدينة الشيخ زايد على لص استولى على بعض محتويات شقة.

انتقلت أقرب دورية تابعة لقسم الشرطة، واقتادت المتهم للتحقيق قبل أن يفتك به الأهالي. وتبين أنه تسلل إلى داخل شقة مستغلا عدم تواجد قاطنيها، واضعًا المسروقات في حقيبة سفر خاصة بصاحبة الشقة، دون أن يدري بأنه اقترف خطأ سيتكشف معه المستور.

انتهى اللص من جريمته وهم بالهرب حاملا الحقيبة في طريقه للهرب لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره على ناصية الشارع. تصادف مرور مالكة الشقة بجواره. وقعت عيناها على الحقيبة لتسأل نفسها "شوفت الشنطة دي فين قبل كده.. شكلها مش غريب عليا؟".

لحظات بسيطة كانت كفيلة بأن تدرك السيدة "دي شنطة السفر بتاعتي" لتسرع نحو اللص صارخة "إلحقوني حرامي" ليتجمع المارة والجيران من كل حدب وصوب ويسوعون المتهم ضربا خاصة مع فتح الحقيبة وتعرفها على محتوياتها.

ووجه العقيد مروان مشرف مفتش فرقة الشيخ زايد، بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.