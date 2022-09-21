3 أشقاء يصارعون الموت.. كواليس انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مأمور المركز إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية أبو رجوان قبلي ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بالحماية المدنية، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن إصابة جيهان محمد شعبان وشقيقيها "شعبان" و"ليلى" بحروق متفرقة.

تم تحويل الأولى إلى مستشفى زايد آل نهيان، والثانية إلى قصر العيني فيما نقلت سيارة إسعاف المصابة الثالثة إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.