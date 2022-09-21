شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر صرف 1000 جنيه مكافأة لكافة العاملين بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قيمتها 1000 جنيه خصما على بند ( 3 ) نوع ( 14 ) مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالى 2022 / 2023 م لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند ( 3/2 ) أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند ( 3/2 ) أجور موسمين، وذلك للعاملين على رأس العمل حتى نهاية امتحانات الدور الثانى لكافة أعمال النقل الأزهرية والشهادات لما تحقق من انضباط، وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا فى إنهاء هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الايجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم فى التعبير الواقعى عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقى والمساهمة الفعالة فى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف فى أعمال امتحانات الدور الأول فى العام الدراسى 2021-2022، والتى تمت بصورة مرضية.