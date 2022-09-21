شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بانشاء الميناء الجاف في العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانىء البرية والحافة في بيان صادر عنها اليوم عن بدء طرح كراسة الشروط والمواصفات لتصميم، وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل، ونقل الميناء الجاف، والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك ابتداءا من اليوم الثلاثاءـ 20 سبتمبر 2022.

واشار، البيان أن هذا المشروع يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتعظيم المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وجدير بالذكر أن مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان سيقام على مساحة 250 فدان سيخصص منها 60 فدان لإقامة الميناء الجاف و190 فدان لإقامة المركز اللوجستى.