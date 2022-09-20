شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تكذب شائعة تعبئة الطعام المتبقي خلال قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة بإطلاق مبادرة تتعلق بتعبئة وتغليف الطعام المتبقي خلال قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لتوزيعه علي المستحقين.

وتشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر قد نجحوا في أوقات سابقة تسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفتها التاريخ، لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك ثلاثة محاور تعمل عليها في الدورة الـ 27 لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث سيتم اختيار 1000 شاب متطوع في مختلف الجوانب التنظيمية، وسيشارك المتطوعون في جوانب تنظيمية عديدة ومنها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تنفيذ خطة الاستدامة الخاصة بالقمة وتقليل الهدر في الموارد أثناء انعقاد المؤتمر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة".

كما أن هناك محور يتعلق بإجراءات الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الاتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

كما تعمل الوزارة على يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والاقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلي طرح التحديات والدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائى، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية حيث تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدني خلال فترة انعقاد القمة.