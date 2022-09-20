شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين مندوبى النيابة العامة دفعتى 2019 وتظلمات 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على قرار بتعيين المندوبين الجدد بالنيابة العامة من دفعة 2019 وتظلمات دفعة 2018.

وجاء القرار الأول الذى حمل رقم 436 لسنة 2022 بشأن تعيين مندوبين النيابة العامة الجدد من تظلمات دفعة 2018، وبلغ عدد المندوبين الجدد من تظلمات دفعة 2018، نحو 75 مندوبا.

وجاء القرار الثاني الذى حمل رقم 437 لسنة 2022 بشأن تعيين مندوبين النيابة العامة الجدد من دفعة 2019، وبلغ عدد المندوبين الجدد من دفعة 2018، نحو 441 مندوبا.