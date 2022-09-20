شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتا السياحة والطيران تبحثان الترويج السياحي لمصر خلال مونديال قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية وتعظيم الاستفادة السياحية لمصر خلال مختلف الفعاليات العالمية، عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من ممثلي شركات السياحة والطيران العاملين في السوق العربي، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة السياحية لمصر خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وجذب المشجعين المشاركين في حضور هذه البطولة من مختلف دول العالم لزيارة معالم مصر السياحية.

وقد شارك في حضور الاجتماع باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والتجارية والإعلام، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني.

فى بداية الاجتماع، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة على حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص والاستماع لمقترحاتهم لتعزيز الاستفادة من هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية ولاسيما أنه سيعقُب مباشرة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن البطولة ستشهد حضور عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات ومن بعض الدول التى لايوجد معها خطوط طيران مباشرة مثل دول أمريكا اللاتينية وهو ما يعد فرصة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارة مصر خلال فترة البطولة، مشيرة إلى المردود الإيجابي للتسهيلات الممنوحة مؤخراً في تأشيرة دخول السائحين لمصر في زيادة الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، أشاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بالتعاون المستمر والتنسيق القائم مع وزارة السياحة والآثار، مؤكداً على أهمية استمرار اللقاءات بين ممثلي الوزارتين لتعظيم الفرص التي تُسهم فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .

وأكد مناع على استمرار وزارة الطيران المدني في تقديم كافة التيسييرات والتسهيلات لشركات الطيران ودعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية في المطارات.

كما أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه جارى إطلاق حملات ترويجية للمقصد المصري في مختلف الأسواق السياحية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك حملة ترويجية أثناء انعقاد مباريات كأس العالم في قطر وأن الهيئة على استعداد للتعاون وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة في السوق العربي مع شركات الطيران أو منظمي الرحلات أثناء هذه الفترة باستخدام مختلف الوسائل الإعلانية.

وأشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية الاتفاق على آلية بين القطاع السياحي الخاص ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتنفيذ عدد من المقترحات المحددة لجذب سائحين من المشجعين الحاضرين لهذه المباريات لزيارة مصر.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات السياحة وشركات الطيران عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع وإتاحة الفرصة لهم للتقدم بمقترحاتهم، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون بما يساهم في تحقيق الزيادة المرجوة في حركة السياحة الوافدة لمصر أثناء كأس العالم والترويج بشكل أكبر لمختلف المقاصد المصرية وما تحتويه من أنشطة وأنماط سياحية متنوعة وفريدة.