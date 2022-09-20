شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تفتتح فرع توثيق كفر طهرمس بمكتب البريد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، الثلاثاء، مكتب توثيق كفر طهرمس، داخل مكتب بريد كفر طهرمس، وذلك في إطار توسيع خدمات التوثيق، ومدها لكافة المواطنين ضمن التوسع الراسي الذى تقوم به الوزارة.

وافتتح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، مكتب توثيق كفر طهرمس، نيابة عن المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمستشارين إيهاب سرور ومحمد المعتز وعبد الناصر محمد من المكنب الفنى لمساعد وزير العدل وكامل رمضان امين مكتب الجيزة للشهر العقاري.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن مكتب توثيق كفر طهرمس يعد المكتب رقم 111 سيخدم أهالى منطقة كفر طهرمس والجيزة وبولاق الدكرور، والذى يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل والهيئة القومية للبريد من اجل افتتاح فروع التوثيق داخل مقرات البريد بقصد تقديم خدمات التوثيق الى طالب الخدمة بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة داخل مكاتب البريد.

وأوضح "ياقوت" يعمل مكتب كفر طهرموس بنظام الشباك الواحد من خلال ربطه بمركز معلومات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ضمن خطة زارة العدل التى تنفذها من أجل تقديم افضل خدمات التوثيق نحو التحول الرقمى.

واشار رئيس مصلحة الشهر العقارى، إلى إن وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بحسن معاملة الجمهور والتى تعمل فى إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة الشهر العقار والتوثيق سواء من حيث ميكنة المكاتب او التوسع فى افتتاح مكاتب جديدة وافرع داخل الجهات المختلفة كالبريد والمراكز التكنولوجية والاندية الاجتماعية والرياضية والنقابات، بهدف التقريب على المواطنين وحل أزمة التكدس.

وأكد "ياقوت"، على توجيهات المستشار عمر مروان فيما يتعلق بتقديم افضل خدمة للمواطنين مع حسن معاملة الجمهور وإنهاء المعاملات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

ونشرت الجريدة الرسمية فى يوليو الماضى قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق مكتب بريد كفر طهرمس، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة، ويكون مقره داخل مكتب بريد كفر طهرمس بقسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

ونص القرار على أن يقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الجيزة النموذجي مكانيًا للفرع المختص نوعيًا.