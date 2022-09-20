"الحصري" يدعو للتوسع في حملات الحقول الإرشادية للمحاصيل الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المتغيرات العالمية الأخيرة ومن بينها أزمة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت سببا في لفت الإنتباه إلى أن يصبح قطاع الزراعة في مقدمة أولويات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وذلك لتأمين غذاء المصريين والذى يعد بمثابة أمن قومى للبلاد يتطلب الحفاظ عليه.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم على هامش مشاركته فى فعالية " الحملة القومية لمحصول القمح في ظل محدودية الموارد المائية" التي نظمتها وزارة الزراعة وشهدت تكريم أفضل مزارعى القمح في الموسم الماضي.

وأضاف الحصرى، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت بخطوات جادة في ذلك الملف، كان لها نتائج على أرض الواقع، مثل زيادة إنتاجية محصول القمح في الموسم الماضى مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك عبر تطبيق عدد من الخطوات مثل تشجيع وتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة القمح والاعلان عن سعر التوريد قبل الزراعة تطبيقا لقانون الزراعات التعاقدية ومنح المزارعين حوافز إضافية لزيادة توريد القمح.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا كان من بين الخطوات التي قامت بها الدولة، تفعيل دور مراكز البحوث في استباط أصناف حديدة من القمح عالية الإنتاجية وجيدة المواصفات، مثمنا دور الحملة القومية لزراعة حقول قمح ارشادية والتي أسفرت عن زراعة مساحات كبيرة من الحقول بأصناف جديدة من القمح، تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

ودعا الحصري إلى التوسع في تنفيذ تلك الحملات القومية للحقول الإرشادية في مختلف المحاصيل لاسيما المحاصيل الهامة مثل، عباد الشمش والفول الصويا والذرة الصفراء وغيرها، وذلك بهدف زيادة إنتاج هذه المحاصيل وتحسين جودتها.