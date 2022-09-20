"تاج الدين" يكشف عن تكليف جديد من الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم بضرورة العمل على إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.

وقال محمد عوض تاج الدين - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي - إنه يتم العمل على توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم تحديد مكان المجمع الصناعي خلال الفترة القادمة، وجار الاستقرار على عدد من الأماكن.

وأوضح تاج الدين أن هناك معايير عالمية لتوفير الأجهزة الطبية والتعاون مع المرضى، مؤكدا أن الإنسان قد يحتاج لأجهزة تعويضية نتيجة أزمة صحية مر بها، ونحتاج فريق عمل اجتماعي وطبي، وكوادر بشرية للتعامل مع تلك الأجهزة.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم العمل على تجهيز كيان طبي ضخم لخدمة من يعاني من فقد أحد أطرافه "قدم أو يد"، والطرف الصناعي سيجعل المريض يستكمل حياته بشكل طبيعي.

وأكد تاج الدين أن جميع أجهزة الدولة بلا استثناء تتعاون في هذا الملف في مقدمتها الجهات الطبية وتشمل كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي.