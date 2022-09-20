4 أيام ويبدأ الحجز.. 7 فئات محرومة من حجز شقق سكن لكل المصريين 3 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات الشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 3، يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويوجد عدد من الفئات لا يمكن لهم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، للأسباب التالية:

1- أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه.

2- أن يزيد دخل الأعزب على 6000 جنيه و8000 للمتزوج.

3- الحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.

4- الحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين فرضين.

5 - المالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6 - أن يزيد عمره على 50 عاما، أو أقل من 21 عاما وقت الإعلان.

7- أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها بالإقامة أو العمل.

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