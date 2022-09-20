شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب أسرة "مترو" واتحاد طلاب أداب عين شمس تنظم لقاء تعريفى للطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ، وطلاب أسرة "مترو" ، لقاء تعريفي بالطلاب الجدد ، تحت رعاية الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وذلك فى إطار دور الأسر الطلابية واتحاد الطلبة فى استقبال الطلاب الجدد .

وقالت سماح عامر، أمين اللجنه العلمية باتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إنهم حرصوا على عقد لقاء تعريفى بالطلاب الجدد لتعريفهم بالكلية والأنشطة الطلابية والرد على استفسارات الطلاب بشأن طبيعة الدراسة والأقسام المختلفة ونظام الساعات المعتمدة .

وأضافت الأخت الكبري لأسرة مترو وأمين اللجنه العلمية باتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن اليوم جاء من تنظيم أسرة "مترو" ، والهدف الأساسى من اليوم هو مساعدة الطلاب وتعريفهم بكل ما يخص الكلية وأقسامها ونظامها وامتحاناتها

وتابعت أن اللقاء شهد مشاركة عشرات الطلاب ، مما لعب الاتحاد دور أيضا فى استقبال الطلاب الجدد طوال فترات التقديم لمساعدة الطلاب خطوة بخطوة بمجرد ترشيحه لكلية الآداب والتقدم لسحب الملفات وإجراء التنسيق الداخلى والكشف الطبى حتى يتسلم الطالب كارنيه الكلية .

وأشارت إلى أن اللقاء التعرفى الذى نظمته الأسرة شارك فيه ما يقرب من 200 طالب وطالبة تحت شعار "أنت قدوة" وهو شعار الأسرة ، التى تسعى دائما لمساعدة الطلاب

وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/2023، والذى يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023.

وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ووجه وزير التعليم العالى بسرعة انتهاء الاستعداد للعام الدراسى القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق الجامعات.