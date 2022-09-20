شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تضع قضية التغيرات المناخية فى منهج الصف الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة التربية والتعليم قضية التغيرات المناخية ضمن مناهج الصف الخامس الابتدائي المطورة، والتي يبدأ تدريسها خلال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل.

وجاءت قضية التغيرات المناخية في المنهج، ضمن مادة الدراسات الاجتماعية، حيث جاء الدرس الخاص بها بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على بلدي".

ويشمل منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 16 درسا، موزعة على أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتخفيف وتعديل مناهج الصف الخامس لتكون مناسبة للخريطة الزمنية.