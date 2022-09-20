شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسي: نجحنا في عودة بعض المفرج عنهم لعملهم ودراستهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تمكنت من الإفراج عن أعداد كبيرة من المسجونين، ونقوم بعمل حصر عددى لمن أفرج عنهم، وسيتم عمل ذلك بعد فترة من عمل اللجنة، أو بعد انتهاء عمل اللجنة بالكامل.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك قوة دفع كبيرة لعمل اللجنة، وتتوالى عمليات الإفراج عن الشباب، متابعا: لا يقتصر دور اللجنة عند فحص الحالات وتطبيق المعايير فقط، ولكن يمتد وفقا للتوجيهات الرئاسية للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنهم، من خلال التواصل المباشر معهم، والاطلاع على أوضاعهم، كل حالة على حدة.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أنه تم خلال الأيام الماضية الاتصال مع بعض المفرج عنهم، وتم توفير بعض فرص العمل، والعودة لبعض الأعمال الذين تم فصلهم منها خلال فترة حبسهم، وكذلك يتم الاهتمام بعودة الطلاب لدراستهم بعد الإفراج عنهم.