شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية.. الرئيس يوجه بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية.

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