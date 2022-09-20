شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح المردود الإيجابى لمبادرات الرئيس السيسى على الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن المردود الإيجابى لمبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال : "تؤدى الإصابات السنوية لمرضى الضغط فى خسارة 0.88 %من إجمالى الناتج المحلى، والتى تقدر ب 2.2 مليار دولار سنويا".

وتابع: أثرت مبادرات الصحة العامة بصورة إيجابية في تقليل الخسارة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6%، بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مردود المبادرات على معدل الوفاة، إنما يمثل نجاحا كبيرا للمبادرات الرئاسية، فبالنسبة لمرضى ضغط الدم، يأتي مردود مبادرات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية، ليقل معدل الوفيات بنسبة 32.6 % بواقع 41,458 وفاة سنويًا.

وبالنسبة لمرضى السكري، تساهم المبادرات في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السكري بنسبة 26% ليصل معدل الوفيات المتوقع نتيجة الإصابة بمرض السكرى 6 ,580 وفاة سنويا.