شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بشأن ضوابط العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية تعليمات وتكليفات بشأن الاستعدادات العام الدراسي 2022/2023، مؤكده على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقاية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية على مستوى الجمهورية.

- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور علي مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوتيجي.

- إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشات ويتضمن ذلك:

- تنظيم عملية دخـول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مقدرتهم بعد انتهاءها .

- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصـول إلا بعد الوقت المخصص للحصة فـي حالـة المـغـادرة للضرورة القصـوى يقوم مشـرف الـدور بالتواجـد بالمصـل لحين عودة المعلم أو توفير بديل .

- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمـور مـن خــلال لجلــة الحمايـة المدرسية وذلـك لمتابعـة ابـنائهم/وحتى لا تتأثر العملية التعليمية .

- عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعهـا وكـذلك الدراجات البخاريـة " الموتوسيكلات " إلى أفنية المدارس.

- التنبيه مشــــدا عـلـي جميـع العــاملين بالمنـشـات التعليميـة فـي حالـة العثـور علي أي جســـــم غريب والاشتباه عـدم الاقتراب منـه والابـلاغ الفـوري لإدارة الحماية المدنيـة للتعامـل مـعـه والتأكـد مـن فاعليتـه مـن عدمه حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشأت التعليمية .

- تفعيل الإجراءات الأمنيـة حـول المنشأت التعليمية ،والتأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة وأعمال التخريب .

- تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها كذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " على مستوى المنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب.