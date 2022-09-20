وكيل "تعليم الجيزة" تتقفد مدارس بإدارة الهرم استعدادا للعام الدراسى الجديد

القاهرة - سامية سيد - تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بحضور حنان موسى وكيل إدارة الهرم التعليمية، للوقوف على أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مدارس كعبيش الابتدائية والصفا والمروة الابتدائية والصفا والمروة الإعدادية والصفا والمروة الثانوية؛ للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد والتأكد من وصول الكتب الدراسية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس.

وفي ذات السياق، بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول وإجراء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.