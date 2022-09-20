هيئة المساحة تعلن موعد بداية شهر ربيع أول 1444 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 هو أول أيام شهر ربيع أول من عام 1444 هجرية.

وأضاف جودة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية فإن شهر ربيع أول لعام 1444 هجرية سيولد فلكيا يوم الاثنين 30 من شهر صفر 1444 هجرية الموافق 26/9/2022 في تمام الساعة 00 والدقيقة 56 بتوقيت مصر.

وحيث إن هلال الشهر الجديد سيولد بعد غروب شمس يوم الرؤية الأحد 29 من صفر عام 1444 هجرية الموافق 25/9/2022 وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 26/9/2022 هو المتمم لشهر صفر 1444 هجرية فلكيا ويكون الثلاثاء الموافق 27/9/2022 هو أول أيام شهر ربيع أول 1444 فلكيا.