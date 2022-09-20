رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي فرصة لحوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو فرصة لحوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال، للخروج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر، والاستفادة من كل الآراء المطروحة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزيرة التخطيط الدكتورة ندى مسعود، ومساعد أول وزير المالية شيرين الشرقاوي، ومساعد وزيرة التعاون الدولي شيرين طه، ومعاون وزيرة التعاون الدولي شيريهان بخيت.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماعات الدورية تتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب الذي كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر.

وتابع: نناقش أولا بأول المحاور التي تمت صياغتها ونقوم بمراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مضيفا أن الهدف من المؤتمر هو عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.​