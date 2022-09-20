وزير الدفاع يكرم عددا من المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود ، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبحسب بيان، بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ. ح/ عماد يماني قائد قوات حرس الحدود، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية , مؤكدًا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الجهود والنجاحات التى حققتها قوات حرس الحدود على مختلف الإتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

وكرم القائد العام للقوات المسلحة المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في آداء المهام والواجبات المكلفين بها، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونقل الفريق أول محمـد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى قوات حرس الحدود، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصري، وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد يضحون بالغالى والنفيس للدفاع عن إستقرار الوطن وسلامة أراضية.

وفي ختام اللقاء تم إلتقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق كرة القدم لنادي حرس الحدود الصاعد للدورى الممتاز، كما تم التقاط صورة تذكارية مع قادة وضباط حرس الحدود.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التى نجحت قوات حرس الحدود بضبطها خلال الفترة الماضية.