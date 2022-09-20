شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر.. محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن.