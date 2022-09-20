أرملة وائل الابراشي: طبيبه المعالج تسبب في وفاة اثنين من المشاهير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفعت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشر ونصف، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طلب أسرة الراحل وائل الإبراشي لإعادة التحقيق في واقعة وفاته.

وقالت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي في تصريحات للصحفيين أمام المحكمة، إن الطبيب المتسبب في وفاته أقنع زوجها بتجربة بعض الأدوية الخاصة بكورونا عليه، وطلب منه التوقيع على إقرار بذلك ولكن الإبراشي رفض التوقيع لأنه شخصية مشهورة.

وأضافت: "أن الطبيب المتهم بعلاجه كان مشرفًا على حالة اتنين من المشاهير وتسبب في وفاتهم، وأنهم طلبوا استدعاء الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا للاستماع لشهادته، والاطلاع على الملف الطبي، ورفضت التحدث عن باقي تفاصيل الجلسة تاركة ذلك لمحاميها جميل سعيد، فيما رفض محاميها التحدث لوسائل الإعلام عن تفاصيل الجلسة".

كان تقدم جميل سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن أسرة الإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي، بالطعن بالاستئناف على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل ضد الدكتور شريف عباس المعالج للإعلامي الشهير، والتي انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية.

وأوضح جميل سعيد، أن جهات التحقيق قبلت الاستئناف بالطعن، وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مختصة في محكمة الجنايات لنظر القضية.

وكانت سحر أحمد أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.